Gülşah Sanver Manavoğlu: Gerçekleri söylemeye devam edeceğim

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile mecliste yaşadığı “Mendil” polemiği sosyal medyaya taşındı.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu Finlandiyalı vekillerle kendisini kıyaslayarak hayaller Finlandiya, gerçekler ben şeklinde bir paylaşım yaptı.

Meclis kürsüsünde Pazartesi günü konuşma yapan Manavoğlu, kendisinden önce konuşma gerçekleştiren Özyiğit’e hitaben, “Cemal hocaya mendil göndereceğim. Her kürsüye çıktığında dörtlü koalisyonun bittiği ve hükümetten gittiği için ağlamaya devam ediyor” demişti.

Manavoğlu’nun bu çıkışı üzerine Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit meclis salonu terk etmişi.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, bugün yaptığım paylaşım ile kendisine karşı sosyal medya üzerinden saldırı yapıldığını kaydederek “Gerçekleri söylemeye devam edeceğim” dedi.

Manavoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Pazartesi Meclis kürsüsüne çıkıp gerçekleri anlatırken konunun muhatapları olan muhalefet liderlerinin rahatsız olmaları ve sonrasında da konuyu sulandırmak için üslup muhabbetine başlamaları...

Böylece partililerinin bana üslup ve terbiye dersi vermek için sosyal medyada saldırmaya başlamaları....

Üzgünüm ama gerçekleri söylemeye devam edeceğim, isteyen istediği saldırıyı yapmaya devam etsin...

Benim de , çocuklarımızın geleceği için hayallerim var....

12/02/2020 16:11