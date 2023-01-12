Gülşah Sanver’den muhalefete çağrı

KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal'ın kadınlara yönelik bir seminerde söylediği iddia edilen "Kocanızın yatak davetine icabet etmek zorundasınız" gibi cinsiyet ayrımcı sözlere eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu yaptığı paylaşımla tepki göstererek, muhalefetin gerçek anlamda baskı unsuru olması gerektiğini söyledi.

Manavoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Din işleri başkanı buradaki toplumun hassasiyetlerini ve yapısını inkar ederek kuranda da yeri olmayan konularla alakâlı dini statüsünü kullanarak kendi yorumlarını yayma girişimi içerisinde olmayı tercih ederek çok büyük bir hata yapmıştır.

Hepimiz kınadık ve rahatsızlığımızı dile getirdik.

Ama bence sadece sosyal medyadan ve basın üzerinden kınamak ve yorumlamak ile sınırlı kalmamak lazım.

Burada muhalefete büyük görev düşmektedir. Artık muhalefet gerçek anlamda baskı unsuru olmalıdır.

Bu konu üzerine yapılması gereken; Daha fazla vakit kaybetmeden ana muhalefet ve diğer muhalefet parti başkanları, hızla Başbakan ve Cumhurbaşkan'ından randevu isteyip bu konuyu masaya yatırıp sonuca götürmelidirler.

Eğer Başbakan ve Cumhurbaşkanı bu konuyla alakalı sessiz kalırlar ve hiçbir şey yapmazlarsa hem kendi aile mensubu kadınlarına hem de Kıbrıs Türk kadınına hakaret etmiş olacaklardır.

Kıbrıs Türk kadını bunun hesabını sormaktadır.

#cevapverin

#gerekeniyapın

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12/01/2023 12:22