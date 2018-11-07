Gülse Birsel: Komedi dizilerinde 'salak' gibi masum bir kelime ‘bip’leniyor

Hürriyet yazarı Gülse Birsel, komedi dizilerinde 'salak' gibi kelimelerin, birkaç defa kullanılması durumunda birinin 'bip'lendiğini söyledi.

Gülse Birsel, "Ne bu şiddet bu celal?" başlığıyla yayımlanan yazısında Ahmet Kural ile Sıla Gençoğlu arasında yaşananlara odaklanarak dizi sektöründeki şiddet unsurunu kaleme aldı.

"Farkındaysanız sokakta, evde, sosyal medyada, ekranda artık şiddet hep başrol" diyen Birsel, şöyle devam etti:

— Kendi sektörümden başlayayım mı? Çok ileri gitmeyin, 10-15 yıl önce ‘Kurtlar Vadisi'nde ne çok insan ölüyor sohbeti dönerdi. Şimdi dizilerin yüzde doksanında hikâyelerin çoğu tehdit, yaralama, dövme, vurma, öldürme üzerine. Dizilerdeki haftalık ölü sayısının toplamını hesaplamak imkânsız gibi. Kadına şiddet ise zaten en sık kullanılan temalardan. İlginçtir, bir komedi dizisinde "salak" gibi masum bir kelime birkaç defa kullanıldığında biri ‘bip'leniyor. "Kıç" kelimesi yasak örneğin.

— Votka, şampanya demek; bir düğün sahnesinde bile içki bardağı göstermek yasak. Ama dizi hikâyelerinde kadın dövmeye, adam bıçaklamaya, silah sıkmaya, insan öldürmeye getirilen bir yasak, sınır, kural yok! Senaristler de ruh hastası değil tabii. Toplumda ne varsa, ne konuşuluyor ve yaşanıyorsa onu yazıyorlar ister istemez.