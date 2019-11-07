Gülse Birsel: Reddetme yöntemiyle iyileşiyorum

Kaleme aldığı ve başrolünde oynadığı Jet Sosyete dizisini internet platformu üzerinden seyirciyle buluşturan Gülse Birsel, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim… Sadece iş hayatıyla ilgili değil meslek yaşantısıyla ilgili paylaşımlarda da bulunan Birsel, bu defa sağlık üzerine bir paylaşımda bulundu.

KIŞ MEVSİMİ HASTALIK ZAMANI…

Birsel, yoğun bir tempo içerisinde koştururken gribe teslim olmak istemeyenler için kendisinin nasıl bir yöntem uyguladığını şu satırlarla anlattı:

“Ihlamur-bal-limon-karabiber sezonunu açtık mı? ‘Ayakta geçiriyorum’cular online mı? (Ben 3 günde ‘Reddetme’ yöntemiyle iyileşiyorum. Virüsler yokmuş gibi davranılmalarına çok bozulup gidiyor!)”

07/11/2019 11:31