Gülse Birsel’den bam bam bam

Uzun bir aradan sonra kaleme aldığı ve başrolünde oynadığı Jet Sosyete dizisiyle ekranlara dönen Gülse Birsel, bir yandan da yer aldığı reklam filmleriyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Neşeli ve enerjik tavırlarıyla öne çıkan Birsel, sosyal medya hesabını son zamanlarda aktif olarak kullanıyor. Çıktığı bir tatilde oyuncu arkadaşı Hasibe Eren tarafından fotoğrafı çekilen Birsel bu doğal kareyi: “Yaz tatillerinde böyle havalı tavırlarım oluyor. Ama bu kadarı senede bir denk gelir, bakınca kendimden etkilendim, o denli. Hasibe Eren yakalayıp çekmiş. Günbatımının doğal hali, filtre miltre yok, bam bam bam!” notuyla paylaştı.