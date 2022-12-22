Gülse Birsel'den Burhan Altıntop itirafı: Artık bizi heyecanlandırmıyordu

Başarılı senarist ve oyuncu Gülse Birsel, şimdilerde 'Yılbaşı Gecesi' adlı yeni filmiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 51 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz günlerde Birce Akalay'ın; "Ülke olarak mizaha çok ihtiyacımız var, özellikle kadın mizahına... Kadın aklı farklı çalışıyor ya çok detaycıyız" cümleleri hakkında konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"BİZ KAPIYI BACAYI KIRDIK"

Artık galiba 15-20 yıldır o kırıldı gibi hissediyorum. Biz kapıyı bacayı kırdık yani. Çok güçlü kadın komedyenlerimiz de var. Kadın komedyen konusunda hiç bir sıkıntımız olmadı. Amerika'dan bile bu konuda bir tık daha iyiyiz diyebilirim. Bence o düşünce artık geçerliliğini kaybetti.

AVRUPA YAKASI NEDEN BİTTİ?

Gülse Birsel, son olarak Candaş Tolga Işık’ın programına konuk oldu. Işık’ın, bir dönemin popüler dizisi olan ‘Avrupa Yakası’na ilişkin sorularına yanıt veren Gülse Birsel, “Avrupa Yakası’nı biz bitirdik. Altıncı sezonda 190’ıncı bölümde bitti. Ben dedim ki; ‘Artık Burhan Altıntop’a, Aslı’ya şuna buna yazabileceğim bir hikâye kalmadı. Engin ve ben de çok yorulmuştuk. Birinci oluyorduk, kanal ne diyeceğini şaşırdı. Israr ettiler ama yapmak istediğimiz başka işler vardı. Hatta Avrupa Yakası sonsuza kadar sürebilirdi ama 190 bölümü şanıyla şerefiyle…Belki devam etseydik eski hevesimiz olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

"BİZ SEYREDERİZ AMA SEYİRCİMİZ SEYRETMEZ"

Birsel sözlerinin devamında ise, “Plato Film, laf arasında sen bize bir dizi yaz demişti. Ben yazayım dedim ve yazdım. Sonrasında Sinan Çetin’de onu unutmuş. Diziyi kanala götürdük. atv baktı dedi ki; ‘Gülse sana söylemeye de kıyamıyoruz ama bunu kimse seyretmez. Çok AB grubu bir iş. Çok tatlı bir iş, biz seyrederiz ama seyircimiz seyretmez’ dediler. Sonra ‘Senin güzel hatırın için 7-8 bölüm gidelim zaten yaz gelecek, koyalım bakalım belki seyreden olur’ dendi. Hemen birinci bölümden birinci olduk” dedi.

"BURHAN ALTINTOP'A ÇOK TALEP GELDİ"

Candaş Tolga Işık'ın "Burhan Altıntop hiç aklından geçmedi mi ayrı bir proje olarak?" sorusunu yanıtlayan Birsel, "Yapılabilirdi, çok da talep olduğunu biliyorsun, yapımcılardan, sinemacılardan ve kanallardan. Defalarca konuştuk da bunu Engin'le. Her seferinde şu noktaya geldik. Biz doyduk. Bizi artık heyecanlandırmıyor. O kadar çok hikaye yazdım ki Burhan Altıntop'a" dedi.



"350 BÖLÜM DİZİ YAZDIM"

Avrupa Yakası’na başladığı dönemde Türkiye’deki dizilerin 42-43 dakika olduğunu belirten Gülse Birsel, “Şu ana kadar 350 bölüm dizi yazdım. En son televizyonda Jet Sosyete’yi 160 dakika civarında bıraktım. Artık hani kalıcı bir hastalığa yakalanmama çok az bir vakit vardı. Oradan, başka bir dijital platforma geçtik ve son sezonu orada yaptık. En güzeli de son sezonumuzdur” ifadelerini kullandı.

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22/12/2022 11:10