Gülse Birsel’den Jet Sosyete açıklaması geldi!

Güldür Güldür Show'da, Şevket karakteri ile büyük başarı kazanan Çağlar Çorumlu'nun programın oyuncu kadrosuna yeniden dahil olmasının ardından Gülse Birsel, Jet Sosyete dizisi hakkında merak edilen açıklamayı İnstagram sayfasından yaptı.

2 sezon boyunca Jet Sosyete dizisinde Yaşar Yüksel karakterini canlandıran Çağlar Çorumlu'nun Güldür Güldür programına yeniden dahil olması Jet Sosyete dizisini akıllara getirdi. Çağlar Çorumlu'nun Güldür Güldür Show ekibine 2 yıl aradan sonra dönmesinin ardından, Jet Sosyete dizisindeki Yaşar Yüksel rolünü başka biri mi canlandıracak yoksa dizi yayın hayatını tamamen bitirdi mi merak ediliyordu. Konuyla ilgili Gülse Birsel'den sevindirici haber geldi.

JET SOSYETE NE ZAMAN?

Gülse Birsel'den seyircilere güzel haber geldi. Birsel “Milyonlar tek yürek, akıllarda aynı soru: Jet Sosyete ne zaman? Efenim biz bu hafta sete giriyoruz, siz bir dijital platformda Ekim ayında 50 dakikalık çakı gibi bölümlerimizi izlemeye başlayacaksınız. Zaten ilkbahardan beri bunu söylüyorum, yani değişiklik yok.” dedi.