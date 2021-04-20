Gülse Birsel’den yeni dizi kararı!

Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete dizileri ile Aile Arasında isimli sinema filmine de imza atan Gülse Birsel, uzun zamandır yeni bir proje üretmiyor. Senaryolarını yazdığı dizilerle ekrana damgasını vuran bir isim olan Gülse Birsel, unutulmayan, fenomen haline dönüşen pek çok karaktere de imza attı.

2004 yılında yayınlanmaya başlayan Avrupa Yakası dizisi, hala hatıralarda. Yayınlandığı dönemde büyük dikkat çeken ve çok konuşulan dizi, yıllar boyunca tekrarlarıyla da çok izlendi. Gülse Birsel’in son projesi ise ilk olarak Star TV’de yayınlanmaya başlayan Jet Sosyete dizisi olmuştu. İlk sezonun ardından ikinci sezonda tv8’de yayınlanmaya başladı.

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği dizi, daha sonra dijital platform PuhuTV’ye geçmişti. 2020’nin Mayıs ayında 59. bölümüyle de final yapmıştı. Gülse Birsel’den o günden beri bir başka proje ile ilgili bir açıklama yok. Birsel’in yeni projesi merakla bekleniyor. Komedi türündeki dizilere hayat veren Gülse Birsel’in konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklaması oldu.

'SABIR RİCA EDİYORUM'

Hello dergisinin instagram sayfasından da pek çok kişinin dileği tekrarlanarak “Bu bir çağrıdır, kurtar bizi” şeklinde bir çağrı yapıldı Birsel’e. Yeni dizi müjdesi bekleyenler için Gülse Birsel’in açıklaması ise şöyle oldu:

Birsel, yeni projesi ile ilgili net bir açıklama yapmasa da bu sözlerinden yeni bir müjdesi olduğu da anlaşılmakta. Üzerinde çalıştığı bir projesi olduğunu bu sözlerle göstermiş ve izleyiciden de biraz sabır rica etmiş sözleriyle…

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20/04/2021 18:01