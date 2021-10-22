Gülse Birsel'den yeni proje müjdesi

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir mağaza çıkışı görüntülenen oyuncu ve senarist, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Daha önce 'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya', 'Jet Sosyete' gibi projelere imza atan Gülse Birsel, dijital medya için komedi projesi olduğunu söyleyip, uzun dizi sürelerinden yorulduğunu anlattı.

"120 dakika dizi olmaz" diyen ünlü senarist, henüz yazım aşamasında olduğu projesi hakkında detay vermekten kaçınırken, şu ifadeleri kullandı:



"Ulusal kanallarda espriler 'bip'lendiği için dijitali tercih ettiğim söylenemez. Uzun dizi süreleri nedeniyle bu kararı aldım, yapacağım iş 35-40 dakika olacak. 120 dakikalık dizi hem izleyiciyi, hem yazarı hem de oyuncuyu yoruyor."

Hem tanınmış hem de yeni oyuncularla çalışacağını aktaran Birsel, "Ben de sanırım dizide rol alacağım ama kendime başrol ya da küçük bir rol yazabilirim, henüz ona karar vermedim" şeklinde konuştu.

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22/10/2021 14:42