Gülse Birsel'den yeni proje müjdesi

Son olarak 'Jet Sosyete' dizisi ile ekranlarda olan senarist ve oyuncu Gülse Birsel, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir mağaza çıkışı görüntülenen Birsel, yeni projesinden bahsetti.

ads ads ads ads
22/10/2021

ads
ads
ads
Gülse Birsel'den yeni proje müjdesi

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir mağaza çıkışı görüntülenen oyuncu ve senarist, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Daha önce 'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya', 'Jet Sosyete' gibi projelere imza atan Gülse Birsel, dijital medya için komedi projesi olduğunu söyleyip, uzun dizi sürelerinden yorulduğunu anlattı.

"120 dakika dizi olmaz" diyen ünlü senarist, henüz yazım aşamasında olduğu projesi hakkında detay vermekten kaçınırken, şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal kanallarda espriler 'bip'lendiği için dijitali tercih ettiğim söylenemez. Uzun dizi süreleri nedeniyle bu kararı aldım, yapacağım iş 35-40 dakika olacak. 120 dakikalık dizi hem izleyiciyi, hem yazarı hem de oyuncuyu yoruyor."

Hem tanınmış hem de yeni oyuncularla çalışacağını aktaran Birsel, "Ben de sanırım dizide rol alacağım ama kendime başrol ya da küçük bir rol yazabilirim, henüz ona karar vermedim" şeklinde konuştu.

22/10/2021 14:42
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Gülse Birsel
MANŞETLER

HK MAGAZİN

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sonrası gergin anlar! 'Terbiyesiz'

HK MAGAZİN

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef 19 Ekim Salı akşamı 94'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede ilginç anlar yaşattı. Eşitlik sonrası ikinci bir düellonun yapıldığı yarışmada; kaybeden takımdan iki kişi potaya gitti. Eleme konseyi sırasında iki yarışmacı arasında ipler gerildi. İşte MasterChef 2021 son bölümde yaşananlar...

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.