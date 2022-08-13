Gülşen bayrak açtı, tartışma çıktı

İstanbul'da konser veren şarkıcı Gülşen, sahnede bir ara LGBT bayrağını açtı. Bazı seyircilerin de bayrak açması sonucu konseri izleyemeyenler tepki gösterince tartışma çıktı.

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13/08/2022

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Gülşen bayrak açtı, tartışma çıktı

Dün akşam Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali kapsamında konser veren şarkıcı Gülşen, bir ara sahnede LGBT bayrağı açtı.

“Bunu en güzel köşemizde saklayacağız. Kalbimizin en güzel yerinde olarak” diyen Gülşen’in ardından bazı seyirciler de LGBT bayrağı açtı.

Arkadaki seyirciler ise havada sallanan bayraklar nedeniyle konseri izleyemediklerini söyleyince tartışma çıktı.

“RAHATSIZ OLAN ARKAYA GİTSİN”

O sırada Gülşen araya girerek, “LGBT bayrağından rahatsız olan arkaya gitsin” dedi.

Seyircilerden biri de “Mesele bayrak değil, sabahtan beri gözüme soktu bayrağı. Ben seni göremiyorum. Ben ayrımcı değilim” diyerek bağırdı.

13/08/2022 14:07
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TAGS: gülşen
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