Gülşen  Grand Sapphire Resort’te mest etti!

Türk pop müziğinin sevilen ismi Gülşen, yeni yılı Grand Sapphire Resort’te sahne alarak karşıladı. Güçlü sesi ve enerjik sahne performansıyla hayranlarını mest eden Gülşen, gece boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser sırasında yeni yıl mesajını paylaşan sanatçı, “2025 umarım hepimize çok iyi davranır. İnsanlık için çok güzel bir yıl olur. Hayatımızda güzel olan ne varsa kat ve kat artmasını, başta sağlık, mutluluk ve sevinç olmak üzere dilediğiniz her şeyin gerçek olmasını temenni ediyorum” diyerek alkış topladı.

Kendine özgü tarzı ve sahne kıyafetiyle yine göz kamaştıran Gülşen, enerjisiyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yeni yıl konserine katılanlar, ünlü sanatçının performansını sosyal medyada övgü dolu sözlerle paylaşmayı ihmal etmedi.

Grand Sapphire Resort’ün ihtişamlı atmosferinde gerçekleşen bu özel gece, yeni yıl kutlamalarının en çok konuşulan etkinliklerinden biri oldu. Gülşen, sahnedeki samimi ve içten konuşmalarıyla da izleyicilerin kalbini bir kez daha fethetti.