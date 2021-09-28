Gülşen iddialı sahne kıyafetiyle dikkat çekti!

Ünlü şarkıcı Gülşen geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle magazin gündemine oturmuştu. Gülşen gelen eleştirelere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.

Gülşen, önceki akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. 45 yaşındaki şarkıcı iddialı sahne tarzıyla dikkat çekti.

Konserinden fotoğraflar paylaşan şarkıcının kıyafet seçimi yine çok konuşuldu. Gülşen'in konser paylaşımına on binlerce beğeni geldi.

Sesi kadar her zaman iddialı ve cesur kıyafetleri ile de dikkat çeken popçu Gülşen, önceki gün İstanbul Jolly Joker’de sahne aldı. Şarkıcı kez göğüs dekolteli bir sahne elbisesi giydi.

Konser boyunca bir saniye yerinde duramayan, sürekli dans eden Gülşen’in elbisesi 364 euro (3789 TL). Küpeleri Ninon imzalı; 400 dolar (3520 TL). Ayakkabıları ise Bottega Veneta, 8750 TL.

ŞIKLIĞIN BEDELİ 16 BİN 59 TL

Bu şıklığın A’dan Z’ye toplam bedeli ise 16 bin 59 TL. Gülşen, konserde çekilmiş fotoğraflarını Insagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Ünlü şarkıcı Gülşen, uzun bir aranın ardından Alaçatı'da sevenleriyle buluşmuştu. Ancak şarkıcının tercih ettiği sahne kıyafeti konseri gölgede bırakmıştı.

Sahnede giydiği transparan kıyafet tartışmalara neden olan Gülşen, ilk kez konuştu. İç çamaşırının üzerine transparan giyen şarkıcı, Instagram'dan ateş püskürdü.

"SADECE KENDİM KARAR VERİRİM"

Gülşen, "Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, birçok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu."

"Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi. Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye..." diye yazdı.

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28/09/2021 13:29