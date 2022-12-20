Gülşen sahnelere geri döndü

İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen, 117 gün sonra sahnelere geri döndü.

İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan, gözaltına alınan, tutuklanan ve daha sonra ev hapsi kararıyla serbest kalan şarkıcı Gülşen'in son olarak yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı.

30 Nisan 2022'de Ataşehir'de konserinde İmam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı 25 Ağustos'ta tutuklanan şarkıcı, sahnelere geri döndü.

12 Eylül'de ev hapsi kaldırılan Gülşen, 117 gün sonra konser verdi.

Gülşen, yaşananların ardından Ataşehir'deki bir mekânda ilk kez sahne aldı. Şarkıcının sahne aldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında İmam Hatip Liselilere hakaret ettiği iddia edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resmen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınan şarkıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Ünlü şarkıcının menajeri Haluk Şentürk, bir süre dinlenme kararı alan şarkıcının yılbaşına kadar planlanan 50 konserini iptal ettiğini söylemişti. Yurtdışı yasağının da kalkmasının ardından şarkıcının konserlerine devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

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20/12/2022 12:04