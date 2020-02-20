Gülşen: Toprağı öpüyorum

Bir süredir Londra’da yaşayan Gülşen, “Her yerin kendisine göre güzellikleri var. Türkiye’ye döndüğüm zaman toprağı öpüyorum” diyerek, özlemini dile getirdi

Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu’nun işleri nedeniyle bir süredir yaşadığı Londra’ya alıştığını belirtti. Şarkıcı, “Her yerin kendine göre güzellikleri var ama vazgeçemeyeceğim tek şey bu ülke... Türkiye’ye döndüğüm zaman toprağı öpüyorum. Çok seviyorum, vazgeçemem. Gidip-geliyoruz ama bu böyle devam etmeyecek” dedi. Edis’le yapacağı düetin sözlerini sonunda bitirdiğini ifade eden Gülşen, “Çok mutluyum. Dün akşam aylar sonra ilk defa rahat uyudum. İçimize sinene kadar uğraştık. Mart ayında çıkacak. Single’ın bazı bölümlerini İngiltere’de tamamladık. Edis de oraya geldi. Albüm çalışmalarıma da Londra’da başladım” açıklamasını yaptı.

20/02/2020 17:42