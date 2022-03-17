Gülşen'den 'sahne kıyafet' eleştirilerine yanıt!

Gülşen, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Şarkıcı, bir mekanda yemek yedikten sonra ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yoğun bir iş konser maratonuna başladığını ifade eden Gülşen, son dönemde sahne şovları ve kıyafetleri hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi.

Şarkıcı, muhabirlerin “Sahne kıyafetlerinizi beğenenler kadar eleştirenler de var. İddialı kıyafetlerinizle sizi eleştirenlere mesaj mı vermek istiyorsunuz?” şeklindeki soruya yanıt verdi.

Gülşen, “Ben sadece işimi yapıyorum, konserlerimi veriyorum. Hayatıma devam ediyorum. Önümde inanılmaz bir konser yoğunluğu var. Onlara hazırlanıyorum. Yeni şarkılarımı yazıyorum. Benim hayatım bundan ibaret” dedi. Başka soru kabul etmeyen şarkıcı, binaya giriş yaptı

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Zorlu PSM’de dinleyicileriyle buluşan ünlü şarkıcı, derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekmişti. Bir ara seyircilerin arasına karışan Gülşen’in, arkadaşı Tolga Sezgin’in kucağına oturması sosyal medya olay olmuştu.

"OZAN ÇOLAKOĞLU'NUN TEPKİSİ OLDU MU?"

2016 yılında bu yana aranjör Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı, basın mensuplarının “Ozan Bey’in tepkisi oldu mu peki?” sorusuna sert çıktı. Bu evliliğinden Azur Benan adında bir oğlu olan Gülşen, "Ne tepkisi? Dediğim gibi ben konser veriyorum sadece ve böyle de devam edecek bu" dedi."BEN GÜLŞEN'E KARIŞMIYORUM"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda eşinin iddialı sahne kıyafetleriyle ilgili konuşan Ozan Çolakoğlu, Gülşen'e destek çıkmıştı. Ünlü isim, “Ben karışmıyorum onun işidir saygı duyuyorum. Ne yapacağını bilecek olgunlukta” ifadesini kullanan Çolakoğlu, yapılan olumsuz yorumlardan rahatsızlık duymadığını söylemişti.“Biz normal işimizi yapıyoruz, ortalık kendi kendine kaynıyor" diyen Çolakoğlu, "Gülşen işini yapıyor insanlar konuşuyor. Huzursuz etmiyor bizi ilgilenmedikçe bir şey etkilemiyor. Ben yapı olarak Gülşen ya da başka insanın yaptığı işi eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Herkes kendi hayatından sorumlu herkes kendi işine baksın" ifadelerini kullanmıştı.

"RAHATSIZ OLAN GELMEZ"

“Sizce sahnede dekoltenin bir sınırı olmalı mı?” sorusuna da yanıt veren Ozan Çolakoğlu, “Kime göre kimi baz alacaksın? Biri öyle biri böyle diyor. Burada merci kim? Bana göre merci oraya, o mekana gelen insanlar. Onlar rahatsız olmuyorsa ve memnunsa sıkıntı yoksa başkalarına ne bundan? Rahatsız olan o mekana gelmez, Gülşen’i sosyal medyadan takip etmez yani bitti. O kadar basit. Ben ilgilenmediğim konulara bakmıyorum sosyal medyada” demişti.

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17/03/2022 10:12