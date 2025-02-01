Gülşen'den temizlik itirafı: Evi son bir suyla silip çıkıyorum

Cesur sahne kostümleri ile adından söz ettiren ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gülşen, İbrahim Selim’in YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”ye katıldı. Bilinmeyenlerini anlatan Gülşen, "Müzisyen olarak doğdum" dedi ve ekledi:

"3-4 yaşında falandım ne istediğimi ne olacağımı çok iyi biliyordum. Sahnede olmaktan şarkı söylemekten başka hiçbir şey istemedim hayatta. Hiçbir şey yolumu kesemedi. Ben doğuştan olduğuna inanıyorum, hala aynanın karşısında şarkı söylüyorum. Yolum hep belliydi."

"KONSERDEN ÖNCE EVİ SİLİP ÇIKIYORUM"

Temizlik itirafıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcı, "Evi ben temizliyorum. Bir temizlikçim hiç olmadı. Biraz kontrol delisi olabilirim. Çok fazla detay var; takılar, gözlükler, saatler. Onlardan bir tanesinin yeri değiştiği zaman bile benim düzenim şaşıyor. Annemden bana geçen bir şey temizlik. Kimsenin yaptığını da beğenemiyorum. Dizlerim mosmor, yerlerde sürünmekten. En önemli konserimin olduğu günlerde bile evi silip çıkıyorum. Her sabah lavaboları çamaşır suyuyla yıkıyorum. İşimi de yapıyorum gördüğünüz gibi" dedi.

"OZAN'LA ESPRİ ANLAYIŞIMIZ ÇOK UYUYOR"

2016 yılından bu yana aranjör Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evliliği ve Azur Benan adında bir oğlu olan Gülşen, eşiyle çok eğlendiğini dile getirdi. Ünlü şarkıcı, "Espri anlayışımız çok uyuyor" dedi.

"ŞARKILARI KİŞİYE ÖZEL YAPIYORUM"

Selim'in "Hiç bir bestenizi başkasına verdiğiniz için pişman olduğunuz oldu mu?" sorusuna da yanıt veren Gülşen, "Ben şarkıları kişiye özel yapıyorum. O kişiyi çok iyi analiz ederek ileriliyorum. Onun daha iyi yere gelmesi benim hedefim oluyor" dedi.