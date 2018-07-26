Gülşen'i çıldırtan işgüzar sunucu!

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Süleyman Felek Caddesi’ni yayalaştırma projesi kutlama etkinlikleri kapsamında konser veren Gülşen, 'Başkan geliyor çorabını çeker misin' diyen sunucuya isyan etti.

60 bin kişilik konser ve miting alanını dolduran vatandaşlar, Gülşen’i dinlemek için izdiham oluşturdu. Konserde albümlerinden sevilen şarkılarını seslendiren Gülşen, sahnede büyük bir şok yaşadı.

Elbisesinden dolayı çorap çizmesi aşağıya kayan Gülşen’e sunucu konuşma yaparken “Başkan geliyor çorabını çeker misin” dedi! Gülşen’de sunucuya tepki olarak “Pardon siz ne dediniz bir daha sesli bir şekilde tekrarlar mısınız, şaka yaptıysanız şaka kaldırmak kadar samimiyetimiz yok” diyerek çıkıştı.

Daha sonra belediye başkanı Gülşen’e çiçek vermek için sahneye çıktı. Gülşen belediye başkanına “bana çorabını çek diyen şuursuz sunucuları buraya çıkartmayacağınıza inanıyorum böyle sunucular yakışmıyor Ordu'ya” dedi.

Şarkı söylemeye başlayınca da öne geçip çorabını hep indirerek tepkisini sahnesi boyunca gösterdi!