Gülşen'in avukatları tutukluluğa itiraz etti

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla tutuklanan Gülşen’in avukatları nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurarak tutukluluğa itiraz etti.

Gülşen’in avukatı Emek Emre dün saat 17.00 sıralarında İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek itiraz dilekçesini sundu. Dilekçede “Yaman bir çelişki ile Gülşen, üzerine atılı suçun faili değil, mağduru haline gelmiştir. Alenen halkın kin ve nefretine maruz bırakılan Gülşen, sayısız tehdit ve hakaretlerin mağduru olmuştur. Sözde eylemin üzerinden 4 ay gibi bir süre geçmiş olmasına ve müvekkilin özür dilemiş olmasına rağmen olağanüstü bir usule tabi tutulup, koşulları olmadığı halde tutuklanması kamuoyunda büyük bir tepki ile karşılanmış, 5 yaşındaki evladından koparılarak cezaevine konulması kamu vicdanını rahatsız etmiştir” denildi.

İlk isteği kitap oldu

Gülşen önceki gece saat 22.00 civarında tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne koyuldu. Normal şartlarda cezaevine gelenlerin ilk günlerini geçirdikleri karantina koğuşuna koyulması gereken şarkıcı, kendi isteğiyle, tek kişilik koğuşta kaldı. Gülşen’in cezaevine getirildiği saat mesai dışında olduğu için, kantin kapalıydı. Gülşen için kantin açtırıldı. Gülşen kendisi için temizlik maddeleri aldı.

GÜLŞEN GAYET İYİ



Gülşen’i cezaevinde geçirdiği ilk gecenin ardından sabah müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran ziyaret etti. Avukatı aracılığıyla cezaevi yönetimine ilk dilekçesini de yazan şarkıcı, cezaevi kütüphanesini kullanmak ve ki

Sabahın erken saatlerinden itibaren cezaevi önünde bekleyen Ozan Çolakoğlu, eşi için getirdiği kıyafet ve eşyaları cezaevi görevlilerine teslim etti.

Hepimiz insanız hata yapabiliriz

Gülşen’in tutuklanmasının ardından sanatçı dostları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.

* Edis: Bir sanatçının söylemlerinden ötürü cezaevine gönderilmesi beni yıkmıştır. Türk adaletinden kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyorum.

* Murat Boz: Kimseyi incitmemek lazım elbette. Farkına varılmış özür dilenmiş. Adalet bir gün hepimize lazım olacak.

* Hadise: Çok üzgünüm... Hatalar yapabiliriz çünkü insanız! Özür dilemek de büyük bir erdemdir. Kadınları vahşice öldüren adamlar, Gülşen’in tutuklandığı gibi tutuklansaydı, kaç kadın bugün hayatta olurdu?

* Ece Seçkin: Ağzından çıkan cümleyi kendisi de tasvip etmediğini belirtti ve özür diledi. Tutuklama uygulanan en ağır tedbir kararı.

* Göksel: Aylar önce söylenmiş bir cümle yüzünden tutuklamak? Bu hiç adil değil. Adalet herkese eşit davranmak değil midir?

(Hürriyet Gazetesi -Özge Eğrikar & Burcu Purtul Uçar)

Bu habere tepkiniz:



27/08/2022 13:11