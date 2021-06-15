Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir eseri daha dizi oluyor

Psikiyatri Uzmanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanacak dizinin, yeni sezonda ekrana gelmesi planlanıyor.

ads ads ads ads
15/06/2021

ads
ads
ads
Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir eseri daha dizi oluyor

Psikiyatri Uzmanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanacak dizinin, yeni sezonda ekrana gelmesi planlanıyor.

"Masumlar Aparmanı", "Kırmızı Oda", "Camdaki Kız" gibi romanları diziye uyarlanan Psikiyatri Uzmanı Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun "Kral Kaybederse" isimli kitabının da diziye uyarlanacağı öğrenildi.

Budayıcıoğlu’nun Kral Kaybederse için Show TV ile anlaştığı belirtildi. 

Yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan dizinin kadrosu için görüşmeler sürerken, yapımcısının diğer dizilerde olduğu gibi yine OGM Pictures olacağı konuşuluyor.

15/06/2021 13:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Gülseren Budayıcıoğlu, Masumlar Aparmanı, Kırmızı Oda, Camdaki Kız
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.