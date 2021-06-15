Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir eseri daha dizi oluyor

Psikiyatri Uzmanı Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanacak dizinin, yeni sezonda ekrana gelmesi planlanıyor.

"Masumlar Aparmanı", "Kırmızı Oda", "Camdaki Kız" gibi romanları diziye uyarlanan Psikiyatri Uzmanı Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun "Kral Kaybederse" isimli kitabının da diziye uyarlanacağı öğrenildi.

Budayıcıoğlu’nun Kral Kaybederse için Show TV ile anlaştığı belirtildi.

Yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan dizinin kadrosu için görüşmeler sürerken, yapımcısının diğer dizilerde olduğu gibi yine OGM Pictures olacağı konuşuluyor.

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15/06/2021 13:35