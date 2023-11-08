Gülsin Onay 3. Piyano Festivali Muhteşem Gülsin Onay Kapanış Resitali ile Sona Erdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) iş birliğinde 3-7 Kasım 2023 tarihleri arasında devlet sanatçısı usta piyanist Ayşegül Sarıca anısına düzenlenen Gülsin Onay 3. Piyano Festivali, 7 Kasım 2023 Salı akşamı, saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Türkiye Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay’ın Kapanış Konseri olarak gerçekleştirdiği piyano resitali ile sona erdi.

Söz konusu resitale Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, KKTC Meclisi Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Şifa Çolakoğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğulu, KKTC Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Karatepe ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Serdar Çetin Aydar ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Gülsin Onay, 3. Gülsin Onay Piyano Festivali Kapanış Resitali’nin ilk bölümünde sanatçı Joseph Haydın ve Wolfgang Amadeus Mozart’ın eserlerine yer verirken, resitalin ikinci bölümünde Ahmed Adnan Saygun, Maurice Ravel ve Frederic Chopin’in eserlerine yer verdi.

Resitalin ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gülsin Onay’a gümüş tabak takdiminde bulundu. Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Şifa Çolakoğlu ise derneğe özgü hediye takdiminde bulundu.

Öte yandan kapanış resitali kapsamında Gülsin Onay’ın özel isteği ile piyano yarışmaları B kategorisi birincisi Hasan Minalay alkışlar eşliğinde sahneye davet edilerek mini bir konser gerçekleştirdi. Gülsin Onay katıldığı şehirlerdeki etkinliklerde genç yetenekleri desteklemek adına kendilerini sahneye davet ederek aynı sahneyi paylaşma fırsatını sunuyor.

Atlı Group ana sponsorluğunda düzenlenen 3. Gülsin Onay Piyano Festivali kapsamında piyano yarışmalarının yanı sıra festival dinletileri de gerçekleştirildi. Söz konusu festivale Gazimağusa kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütleri de destek verdi.

Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Gülsin Onay 3. Piyano Festivali kapsamında düzenlenen yarışmalar sonucunda dereceye girenlere ödülleri Gülsin Onay Kapanış Resitali öncesinde düzenlenen tören ile takdim edildi. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 18:30’da gerçekleştirilen törende 18-25 yaş arası olan A kategorisi değerlendirme sonuçlarına göre Göktuğ Cameron Sevinç üçüncülük ödülüne layık görüldü. 12-17 yaş aralığındaki yarışmacıların katıldığı B kategorisi değerlendirme sonuçlarına göre Hasan Minalay birinci, Çağan Tolga Afacan ve Desen Hürdeniz ikinci, Antonio Sebastian Hughes ve Sylvana Isabella Hughes ise üçüncülük ödülüne layık görüldü. 8-11 yaş aralığının değerlendirildiği C kategorisi sonuçlarına göre ise Viktoriya Alpsaran birinci, Laren Kırmızıgil ise üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.

Yarışma kapsamında verilen Jüri Özel Ödülü’ne Çağan Tolga Afacan, DAÜ Özel Ödülü’ne Maximo Assa, Ayşegül Sarıca Özel Ödülü’ne Göksu Sungurtekin, Gülsin Onay Özel Ödülü’ne Nazra Erciyas, KPKD Özel Ödülü’ne Nazra Öztüren ve Juri Teşvik Ödülü’ne Mustafa Diner layık görüldü. Ödüllerin verilmesinin ardından Gülsin Onay 3. Piyano Festivali’ne katılanlara katılım belgeleri takdim edildi.

Yrd. Doç. Dr. Atakan Sarı ve Eser Öktem’den “4 El Piyano” Konseri

Festival kapsamında 6 Kasım 2023, Pazartesi günü ise Yrd. Doç. Dr. Atakan Sarı ve Eser Öktem tarafından “4 El Piyano” konseri gerçekleştirildi. Katılımın yoğun olduğu gecede konuşan Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) Başkanı ve KKTC Milletvekili Şifa Çolakoğlu katılımlarından dolayı herkese hoş geldiniz diyerek sanat dolu bir gece geçirilmesini temenni etti.