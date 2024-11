Gülten Sezgin ile Kıbrıs'ın Mutfağı Programı’nda bu hafta çörek, kızarmış hellim ve yumurta var

Gülten Sezgin ile Kıbrıs'ın Mutfağı Programı’nda bu hafta Büyükkonuk'ta Ayşe Küçükkaya'nın evine konuk olduk.

Ayşe hanım ve torunu Özge Yılmaz ile Kıbrıs'a özgü çörek ve zeytinyağında kızarmış hellim ve yumurtanın tarifini sizlerle paylaşıyoruz...

Teşekkürler: Arden Gıda ARUN GROUP Ektam Kıbrıs Ltd Önder AVM Bafra Gıda Tic Ltd Şti Paşaköy MAR Tavuk Çiftliği Sultan Kahve Ertek Sarıkarınca Plus Butik Gulcan Demiray Hair & Make-up Studio

29/11/2024 11:03