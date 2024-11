Gülten Sezgin ile Kıbrıs'ın Mutfağı programında bu hafta Çayırova’dayız. Zeytinli Hellimli Bullla ve Badem Ezmesi'nin yapımını Kıymet Alibey'in tarifiyle sizlerle paylaşıyoruz.

21/11/2024 09:42