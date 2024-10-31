Gülten Sezgin ile Kıbrıs'ın Mutfağı programında bu hafta Zeytinlik Kültür Evi'ne konuk olduk

Gülten Sezgin ile Kıbrıs'ın Mutfağı programında bu hafta, Zeytinlik Köyü'ndeki Zeytinlik Kültür Evi'ne konuk olduk. Zeytinlik köyü muhtarı Hatice Baflıgil Aydın ve Aycan Kamacioğlu 'nun tarifiyle, Kıbrıs'a özgü Herse ve Gara Yağlı Gatmer yapımını sizlerle paylaşıyoruz.

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