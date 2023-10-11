Gülten Sezgin ile Kıbrıs'ın Mutfağı Programında Palüze, Sucuk, Köfter ve Zivaniya yapımı var...

Gülten Sezgin ile Kıbrıs’ın Mutfağı Programı’nda bu hafta Akıncılar (Lurucina ) köyündeyiz... Kültürümüze ait olan ve Akıncılar köyünde Mustafa Öztem 'in kendi yetiştirdiği organik üzümlerden elde edilen Palüze, Sucuk, Köfter ve Zivaniya yapımını sizlerle paylaşıyoruz 15 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olan ‘XVI EVVEL ZAMAN İÇİNDE LURUCİNA PANAYIRI’ Festival gününe hummalı bir çalışmayla hazırlanan köy halkı, buram buram Kıbrıs Kültürü’nü yaşatıyor.

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