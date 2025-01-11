Gümrüğe sahte belge ibraz etti

Gümrüğe sahte belge ibraz etti

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11/01/2025

Gümrüğe sahte belge ibraz etti

Gazimağusa’da dün aracının yurt dışı harcını ödemediği halde ödemiş gibi sahte belge düzenleyerek gümrüğe ibraz eden bir kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, H.S. (E-28), işletmekte olduğu şirkete ait tır aracın gemiyle KKTC’den çıkış yapabilmesini sağlamak maksadıyla genel tahsilat makbuzunu sahteleyip, tedavüle sürdüğü ve konu araçla yurt dışına çıkış yapmaya teşebbüs ettiği tespit edildi.

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TAGS: kktc, gümrük, sahte belge
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