Gümrüğe sahte belge ibraz etti

Gazimağusa’da dün aracının yurt dışı harcını ödemediği halde ödemiş gibi sahte belge düzenleyerek gümrüğe ibraz eden bir kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, H.S. (E-28), işletmekte olduğu şirkete ait tır aracın gemiyle KKTC’den çıkış yapabilmesini sağlamak maksadıyla genel tahsilat makbuzunu sahteleyip, tedavüle sürdüğü ve konu araçla yurt dışına çıkış yapmaya teşebbüs ettiği tespit edildi.