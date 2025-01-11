Gümrüğe sahte belge ibraz etti
Gümrüğe sahte belge ibraz etti
YAYIN TARİHİ:
11/01/2025
Gazimağusa’da dün aracının yurt dışı harcını ödemediği halde ödemiş gibi sahte belge düzenleyerek gümrüğe ibraz eden bir kişi tutuklandı.
Polisin açıklamasına göre, H.S. (E-28), işletmekte olduğu şirkete ait tır aracın gemiyle KKTC’den çıkış yapabilmesini sağlamak maksadıyla genel tahsilat makbuzunu sahteleyip, tedavüle sürdüğü ve konu araçla yurt dışına çıkış yapmaya teşebbüs ettiği tespit edildi.
YAYIN TARİHİ: