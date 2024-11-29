Gümrüksüz 35 elektronik sigara ele geçirildi, iki kişiye para cezası kesildi

İskele'de, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüpheli olarak görülen H.Y’nin (E-17) üzerinde, tasarrufundaki çanta ile evinde yapılan aramada, toplam 35 adet elektronik sigarayı gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edildi.

Polis Basın Bülteni'ne göre, bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen S.Y’ye (E-47) Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından idari para cezası kesildi.

Soruşturma devam ediyor.