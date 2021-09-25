Gümüşatam: Türkçe, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler karşısında yabancı kelime istilasına uğruyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Eylül 1932 tarihini Dil Bayramı olarak ilan ettiğini anımsatarak, “1932’den bugüne dek Türk Dil Kurumu’nun özverili çalışmalarıyla sadeleştirilen; bilim, kültür, edebiyat ve sanat dili durumuna gelen Türkçenin bilişim alanındaki tüm yabancılaşmaya rağmen günümüzde her alanda etkin konumda olması dilimizin köklü bir geçmişe sahip olması ve sağlam temeller üzerine kurulmasından kaynaklanıyor” dedi.

Günümüzde Türkçenin bilişim teknolojilerindeki gelişmeler karşısında yabancı kelime istilasına uğradığını aktaran Gümüşatam, dildeki yabancılaşma karşısında tüm vatandaşların dil bilincini koruması ve ana dillerine karşı gereken duyarlılığı göstermesi gerekliliğine işaret etti.

Doç. Dr. Gümüşatam, Türkçenin her açıdan incelenmesini, geliştirilmesini, Türkçe üzerine yayınlar yapılmasını isteyen Atatürk’ün önderliğinde, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla Türk kültürü ve Türk dili alanında önemli atılımlar yapıldığını ifade etti.

Türkçeye daha uygun yeni bir alfabe meydana getirildiğini söyleyen Gümüşatam, “Ana dilde okuma yazma daha çabuk öğrenildi ve kullanılır duruma geldi” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Gümüşatam, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Dil Kurumu’nun çalışmalarını bizzat takip ettiğini aktararak, “Atatürk çeşitli konuşmalarında dilin devlet ve toplum hayatındaki önemini belirti. Her bireyin bu konuda üstüne düşen görevi yapması önemlidir. Atatürk’ün verdiği bu görevi; Türkçeyi en iyi şekilde öğrenerek uygulamak, yaşatarak yerine getirmek hepimizin ödevidir” dedi.

Dilimize sahip çıkamazsak vatanımıza da sahip çıkamayacağımıza dikkat çeken Gümüşatam, Atatürk’ün dille kültür arasındaki bağları her fırsatta vurguladığını dile getirdi. Doç. Dr. Gümüşatam, Atatürk’ün bir ifadesinde “Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır” bilgisini paylaştı.

Bu habere tepkiniz:



25/09/2021 08:57