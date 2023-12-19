Gümüşhane depremi sonrası korkutan paylaşım! Erzincan-Bingöl hattını işaret edip uyardı
Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası paylaşımda bulundu.
19/12/2023
Erzincan-Bingöl hattına dikkat çeken Görür, "Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir" dedi.
Prof. Dr. Görür'ün paylaşımı şöyle:
Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit’te (4,3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit’te oldu (4,0). Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayından Yeşilyurt- Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir.