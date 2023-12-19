Gümüşhane depremi sonrası korkutan paylaşım! Erzincan-Bingöl hattını işaret edip uyardı

Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası paylaşımda bulundu.

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19/12/2023

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Gümüşhane depremi sonrası korkutan paylaşım! Erzincan-Bingöl hattını işaret edip uyardı


Erzincan-Bingöl hattına dikkat çeken Görür, "Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir" dedi.

Prof. Dr. Görür'ün paylaşımı şöyle:

Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit’te (4,3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit’te oldu (4,0). Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayından Yeşilyurt- Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan-Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir.

19/12/2023 08:51
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TAGS: Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane, DEPREM
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