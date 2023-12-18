Gümüşhane'de 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi merkezinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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18/12/2023

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Gümüşhane'de 4,1 büyüklüğünde deprem


AFAD'ın verilerine göre; Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde saat 23.23'de yerin 15.68 kilometre altında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE SALLANMIŞTI

Öte yandan dün de Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde AFAD verilerine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.. Gümüşhane'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

18/12/2023 22:33
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TAGS: Gümüşhane’de 4, 1 büyüklüğünde deprem
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