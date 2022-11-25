Haber Kıbrıs Özel

Polis Genel Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şube Amiri Mahmut Gümüşsoy, şiddet gören kadınlarına sessiz kalmamaları çağrısı yaptı.

25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla, Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada Gümüşsoy, 1Ocak-31 Ekim 2022 tarihlerini kapsayan 10 aylık süre içerisinde kadına şiddet birimlerine toplam 829 başvuru olduğunu açıkladı.

346 kadına fiziki şiddet şikayeti

Polis Müfettişi Gümüşsoy; bunlardan 9’unun cinsel tecavüz, 18’inin cinsel saldırı ve taciz gibi cinsel suçlar, 346’sının kadına yönelik fiziki şiddet, 252’sini sair suçlar oluştururken, 204 kişinin ise bilgi amaçlı polise başvurduğunu söyledi.

Lefkoşa ilk sırada

Öte yandan şehirler bazında bakıldığında ise en fazla kadına şiddet vakasının görüldüğü şehir Lefkoşa olarak göze batıyor.

10 aylık dönemde Polis Genel Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne toplam 829 başvuru içerisinde Lefkoşa’da polise 269 başvuru yapıldı. Lefkoşa’yı 250 başvuru ile Gazimağusa izliyor. Nüfusa bakıldığında Mağusa’daki kadına şiddet başvurularında artış ise göze çarpıyor.

Gümüşsoy: Başvurular caydırıcı oluyor, lütfen şiddeti saklamayın

Şiddet gören kadınların asla yalnız olmadığını, şiddetin normalleştirilmemesine vurgu yapan Gümüşsoy, Polis Genel Müdürlüklerine bağlı tüm ilçe polis müdürlüklerinde kadına yönelik şiddet birimi bulunduğunu ve günün her saatinde bu birimlerin çekinmeden aranabileceğine vurgu yaptı.

Müfettiş Gümüşsoy, bu numaraların Lefkoşa’da 05488113183, Gazimağusa’da 05488114183, Girne’de 05488115183, Güzelyurt’ta 05488116183, İskele için de 05488117183 olarak açıkladı.

Şiddetin minimum indirilmesi için eğitimin son derece önemli olduğuna işaret eden Gümüşsoy, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bu konuların eğitim müfredatına konulmasının toplum yararına olacağını söyledi.

Kadına yönelik şiddet vakalarının gizlendiği durumlarda bunun devam ettiğini açıklayan Müfettiş Gümüşsoy, ancak polise yansıdığı durumlarda bunun büyük ölçüde azaldığını söyledi.

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25/11/2022 12:13