Gümüştaş, Koçin ve Çallı’nın ölüm sebebi belli oldu

52 yaşındaki Coşkun Gümüştaş, 63 yaşındaki Emine Koçin ve 38 yaşındaki Murat Çallı’nın ölüm sebebi belli oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, Değirmenlik’te kalmakta olduğu ikametgah içerisinde 21 Temmuz tarihinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulansı ile hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitiren Emine KOÇİN (K-63)’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp hastalığı, opere endometrium kanseri, kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

İskele’de faaliyet gösteren bir otelde, süs havuzu içerisinde elektrik işi yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün yaşamını yitiren Murat ÇALLI (E-38)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “vücuttan elektrik akımı geçmesi, dolaşım ve solum durması” sonucu olduğu tespit edildi.

Gazimağusa’da sakin 52 yaşındaki Coşkun Gümüştaş dün saat 13.15 sıralarında ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor…