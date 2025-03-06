Günay Çerkez: ''E-Devlet sistemi şart''

İş insanı Günay Çerkez, Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay’ın sunduğu Markaj programında önemli açıklamalarda bulundu. Çerkez, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’a büyük katkılar sunduğunu vurgulayarak, “Yollarımızı, altyapımızı, birçok ihtiyacımızı Türkiye karşılıyor ama yine de yetmiyor” ifadelerini kullandı. Çerkez, ülkde kaynakları doğru kullanarak yapabileceğimz bir çok iş olduğunu, gelirlerin çarçur edilmemesi gerektiğini söyledi.

E-Devlet sisteminin önemine değinen Çerkez, Türkiye’deki uygulamayı örnek göstererek, “Türkiye'de e-Devlet, Tayyip Bey'in en büyük katkılarından biri. İnsanlar otel odasından tapudan mal alıp satabiliyor. Biz ise devlet dairelerinde saatlerce bekleyerek eziyet çekiyoruz” dedi.

Tarım sektöründe nitelikli ve katma değeri yüksek üretime geçilmesi gerektiğini belirten Çerkez, ülkedeki araç sayısındaki artışa da dikkat çekti. “Bu kadar araç alınıyor, bu kadar gelir elde ediliyor ama para nereden geliyor? 1300’den fazla galeri var, ancak bu kaynakların vergisi ödeniyor mu?” diyerek vergi sistemindeki denetim eksikliğine vurgu yaptı.

Trafik yoğunluğunun ekonomik ve sosyal yapıya etkilerinin incelenmesi gerektiğini belirten Çerkez, bazı işlerin adrese teslim ihalelerle yürütüldüğünü söyledi. Ayrıca, halkın daha bilinçli ve talepkar olması gerektiğini savunarak, “Sendikalar talepkâr ama genellikle kendi çıkarları için eylem yapıyor. Oysa biz birçok şeyi başarabiliriz, yeter ki ülke çıkarı her zaman birinci sırada olsun” ifadelerini kullandı.