Günay Çerkez: “Kamuda yapısal değişim şart”

İş insanı Günay Çerkez, Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay’ın sunduğu Markaj programında önemli açıklamalarda bulundu.

Çerkez, ülkenin altyapısının ve yönetim anlayışının gelişmesi gerektiğini vurgulayarak, “Yolumuz, suyumuz, icraatımız dört dörtlük olmalıdır ki diyelim biz tanınmaya hazırız. Ancak biz, Rumların sahte dediği cumhuriyeti ispatlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’taki göç hareketlerine de değinen Çerkez, İngiliz yönetiminin 1960’ta adadan çekilirken hem Rumlara hem de Türklere İngiliz pasaportu verdiğini belirterek, “En büyük göç o zaman yaşandı. Avustralya, İngiltere ve bir miktar da Kanada’ya yoğun bir göç oldu. İş hayatımız da 1960’ta başladı” dedi.

Kamu sektöründeki yapısal sorunlara da dikkat çeken Çerkez, o dönemde rahmetli Rauf Denktaş’ın Kıbrıslı Türkleri adada tutmak için kamu sektörünü teşvik ettiğini belirtti. Ancak, zamanla kamunun cazip hale geldiğini ve kamuya girenlerin görevini ihmal etse bile kendisine bir şey olmayacağını, iş güvencesinin neredeyse her durumda garanti altına alındığını ifade eden Çerkez, “Bu yasalar çoktan değişmeliydi. Bizi yönetenler 65 senede hiçbir şeyi değiştirmedi” diyerek reform çağrısında bulundu.