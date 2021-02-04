Günay: Turizmciler yok sayılıyor

Kıbrıs Türk Seyehat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu üyesi (YKÜ) Andaç Günay, hükümetin açıkladığı ekonomik destek paketinde turizmcilerin olmamasına tepki gösterdi.

“Kısmi kapanmadan dolayı ekonomik destek paketinde bizden bahseden yok” diyen Günay, Mart ayından beri şirket hesaplarına kuruş girmedi! Turizm ve Seyahat acentalarına tanınacak küçücük bir bütçe yaratmak bu kadar mı zor?” diye sordu.

“Tek geçim kaynağı neredeyse turizm olan ada ülkesinde, bu kadar hiçe sayılmak ve hor görülmek inanılır gibi değil. Adeta yokmuşuz gibi davranılıyor.” İfadelerini kullanan Günay’ın paylaşımı şöyle:

Sesimi duyan var mı?

Sürekli söylüyoruz ama bir türlü anlaşılmıyor.

Bizi adadaki tüm diğer mesleklerden ayıran özel bir durumumuz var!

Turizm ve Seyahat acentaları olarak, Mart 2020’den bugüne kadar tamamen KAPALI olan tek sektör biziz biz!

Turizm sektörü genellemesinde doğal olarak sevgili meslektaşlarımız otel, casino, rent a car vb. paydaşlarla birlikte anılıyoruz. Ancak turizm acenteleri hariç tüm diğer meslek grupları, bir şekilde ama eksik ama kısmi faaliyet gösterip, yetersiz de olsa tenceresini kaynatıyor ve evine ekmek götürebiliyor. Bizlerin şirket hesaplarına Mart ayından beri kuruş girmedi yahu kuruş! Bu sebeple ayrıcalık istememizden daha doğal ne olabilir?

Tüm süreç boyunca tamamen kapalı olan ile arada bir kapanıp açılan arasında hiç mi fark göremiyorsunuz?

Takribi 180 acente ve toplamda 1.100 çalışanımızla ( bu sayı işsizlikten 700’lere düştü) bugün neredeyse tam bir yıldır işsiz durumdayız. Ne acıdır ki kısmi kapanmadan dolayı ekonomik destek paketi açıklanıyor ve içerisinde yine bizden bahseden yok! Turizm ve Seyahat acentalarına tanınacak küçücük bir bütçe yaratmak bu kadar mı zor? Neden yokmuşuz gibi davranıyor ve sapla samanı ayırt edemiyorsunuz?

Tek geçim kaynağı neredeyse turizm olan ada ülkesinde, bu kadar hiçe sayılmak ve hor görülmek inanılır gibi değil. Adeta yokmuşuz gibi davranılıyor.

Elbet bir gün bu pandemi süreci tamamlanacak ve KKTC olarak biz de bu girdaptan çıkmaya çalışacağız. Peki bunu hangi devlet politikanızla hayata geçireceksiniz? Turizm ve eğitim dışında ekonomik bir kalkınma modelimiz var da biz mi bilmiyoruz?

Evde oturup, çalışsak da çalışmasak da, dünya yansa umurumuzda değil zihniyeti ile maaş almak gibi bir lüksümüz de yok bizim!

Üç maymunu oynayanlara son sözüm, size inat, bu ülke için eğer varsa bir gelecek, TURİZM ile gelecek!

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04/02/2021 12:15