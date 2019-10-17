''Günaydın Haber Kıbrıs'' Rekor Kırdı

Haber Kıbrıs Digital Grup bünyesinde yayınlanan, Gazeteci Hüseyin Ekmekçi'nin hazırlayıp sunduğu "Günaydın haber Kıbrıs" 1320 canlı izleyici ile, bu alanda inanılmaz bir rakama ulaştı.

İlk kez bir haber programı, bu sayıya ulaşırken, Grup Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, program boyunca, Kıbrıslı Türklerle, Türkiye vatandaşlarının kardeşlik ilişkisine vurgu yaparak, gerilimin bitirilmesini istedi. Programa, Türkiye'nin dört bir yanından da dayanışma ve kardeşlik mesajları yağdı.

Haber Kıbrıs ailesi, bu güven ve destek için, tüm izleyicilere teşekkür etti. Hüseyin Ekmekçi, her koşulda, KKTC ve TC vatandaşlarının benzer gerilimlerden uzak durmasını isteyerek, "Programa gösterilen ilgiyi, bu kardeşliğe bağlıyorum. Sağduyulu olan herkes, kardeşlik duygusunu bu çatı altında birleştirdi.

Gazetecilik yaşamımda unutamayacağım bir mutluluk yaşadım. Siyaset geçer, siyasetçiler geçer ama iki ülke insanı arasındaki dostluk ve dayanışma, iyi günde, kötü günde bakidir. Gerilen bu ortamı yeniden tesis edecek olanlar da işte bu sağduyu sahibi Anadolu ve Kıbrıs insanıdır" dedi.

17/10/2019 10:08