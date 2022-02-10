Güncel döviz kurları 10 Şubat 2022

Bugün 10 Şubat 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,5530 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:19 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,5480 TL ve satış fiyatı ise 13,5480 TL oldu. Euro alış fiyatı 15,47 TL ve satış fiyatı ise 15,47 TL oldu.

Güne yükselişle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 13,54 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 15,47 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 10 Şubat 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,5530 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:19 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,5480 TL ve satış fiyatı ise 13,5480 TL oldu.

Dolar alış: 13,54

Dolar satış: 13,54

EURO KAÇ TL?

Bugün 10 Şubat 2022 tarihinde güncel Euro kuru 15,4834 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:20 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 15,4717 TL ve satış fiyatı ise 15,4717 TL oldu.

Euro alış: 15,47

Euro satış: 15,47

STERLİN NE KADAR?

Sterlin Alış 18,36

Sterlin Satış 18,38

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10/02/2022 08:31