Güncelleme desteği kesiliyor

Güney Koreli Samsung, Galaxy S8 ailesinden güncelleme desteğini çektiğini açıkladı. Artık bu cihazlar güncelleme almayacak.

Güncelleme konusu Android'in her zaman korkulu rüyası olmuştu. Firmalar son 2-3 yıldır bu konuda çok hassas davranıyor ve eskiye dönük cihazlarına güncelleme sunmak için birbirileriyle yarışmaya başlamıştı. Ancak bugün Samsung cephesinden üzücü haber geldi. Samsung'un açıklamasına göre; Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinden güncelleme desteği resmi olarak çekildi.

Galaxy S8 güncelleme desteğini kaybetti

Açıklamalara göre; Galaxy S8 Lite ve Galaxy S8 Active modellerinden destek çekilmeyecek. Bu iki modele sadece güvenlik güncellemeleri sunulacak. Muhtemelen bu güvenlik güncellemeleri de 1 yıl sonra sonlandırılacak.

2017 yılında satışa sunulan Galaxy S8'den desteğin çekilmesi Samsung'un maksimumda cihazlarını 4 yıl beslediğini gösteriyor. Apple cephesinde 2016 yılında tanıtılan iPhone 7'nin iOS 15 güncellemesini alacak modeller arasında olacağı söyleniyor. Böylelikle Apple cihazlarına 6 yıl tam destek sunmuş olacak.

Güncelleme konusunda Apple'ın yolundan gitmesi gereken Android telefon üreticilerinin bu kararları maalesef ki kullanıcıları üzüyor. 4. yılına giren telefondan güncelleme desteğinin çekilmesi normal gibi görünse de rakibinin agresif güncelleme politikası izlemesi bu normalliği maalesef ki bozuyor. Samsung'un bu konuda yeniden değerlendirme yapması ve yeni cihazları için desteği uzatması gerekiyor.

Bu sadece Samsung'un sorunu değil. Diğer Android telefon üreticileri de güncelleme konusunda zorlanıyor. Çünkü yeni gelen her Android sürümü yeni API'lar ile birlikte sunuluyor. Bu API'lar eski telefonlarda sorunlara ve yavaşlamalara neden olduğu için güncelleme desteğinden mahrum kalıyor. Burada Google'a da büyük sorumluluk düşüyor.

Android 12 güncellemesi ile sisteme birçok yeniliğin ekleneceği söyleniyor. Bu yeniliklerin eski Android telefonlara nasıl entegre edileceği ise şimdilik merak konusu.

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04/05/2021 18:08