Güncelleme yaparken telefonunu şarjda bırakanlar dikkat! iPhone X’i patladı!

Rocky Mohamadali isimli bir kullanıcı, iOS 12.1 güncellemesi aldığı sırada dumanlar saçmaya başlayarak patlayan ve kullanılamaz hale gelmiş olan iPhone X’inin görüntülerini Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Bu yılın başında satın almış olduğu cihazının bugüne kadar sorunsuz şekilde kullandığını belirten Mohammadali’nin açıklamalarına göre, cihazı güncelleme aldığı sırada cihazı aşırı ısınmaya başlamış ve akabinde de dumanlar saçarak patlamış. Görsellerden anlaşılabileceği üzere sorunun kaynağı cihazın bataryası gibi gözüküyor.

Güncelleme ile cihazın bataryasının ne gibi bir ilişkiye sahip olduğu veya sorunun kaynağının tamamen güncelleme olup, olmadığı şu an için bilinmiyor. Apple’ın resmi yardım ve destek hesabı @AppleSupport kısa süre içerisinde bu kullanıcı ile iletişime geçti ve bu yaşadığının alışılagelmiş bir durum olmadığını ve konuyla ilgili en kısa zamanda harekete geçileceğini dile getirdi.

Rocky @rocky_mohamad

@Apple iPhone X just got hot and exploded in the process of upgrading to 12.1 IOS. What’s going on here???

05:54 - 14 Kas 2018