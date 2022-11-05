Günde 1 kaşık pekmez yerseniz... Bu faydasını kimse bilmiyor

İçeriğinde yüksek miktarda demir barındıran pekmez, kadınlar için her ay tekrarlanan adet döngüleri için muhteşem bir destek sağlayarak regl belirtilerinin vücut üzerinde görülecek olan olumsuz etkilerine karşı koruma sağlayarak sancı, kramp ve ağrıları dindirir.

GERGİNLİKTEN KURTARIR

B vitaminleri, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olması sebebiyle serotonin seviyelerinin yükselmesine destek olan pekmez, ruh hali ile savaşmaya yardımcı olarak kaygılı, stresli ve gergin ruh halinden sizi kurtarır. Düşük bir glisemik indekse sahip olduğundan diyabet hastaları için oldukça şifalı olan pekmez, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine ve dengelenmesinde etkili olarak ani bir şekilde artan şeker seviyelerine karşı koruyarak, insülin direncini dengede tutar.

CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN

Bakteriler için laktik asit üretimine karşı koruma sağlayan pekmez, cilt sağlığının korunmasına destek olarak cilt yüzeyinde ortaya çıkan sivilce ve aknelerin oluşumuna engel olur, lekelenmelere ve kırışıklıklara karşı koruyarak cildin eşitlenmesini ve dengede tutarak korunmasını sağlar. İçeriğindeki yüksek miktarda kalsiyumdan dolayı kemik sağlığının korunmasını ve gelişmesini sağlayan pekmez, düzenli olarak yenildiği zaman kemiklerin alacağı hasarlara karşı korunmasını, ilerleyen yaşlarda görülecek olan osteoporoza karşı direnç sağlar. Kalp ve damar sağlığı için gerekli olan potasyumu içeriğinde barındırmasından dolayı kalp sağlığının korunmasını, kardiyovasküler sisteme kan akışının düzenli olmasını ve kolesterol seviyelerinin dengede kalmasına yardımcı olur.

PEKMEZİN FAYDALARI NELERDİR?

İyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olan pekmez, mineralleri yoğun olarak içerir. Günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar. Yüksek miktarda krom içeren pekmez, dokuların krom içeriği hamilelikte ve yaşla büyük ölçüde azalmaktır ve bunu dengeler. Yapılan araştırmalar pekmezin thiamin, riboflavin ve demir açısından baldan daha zengin olduğunu gözler önüne sermektedir.

Anemik hastalarda oldukça faydalıdır ve dişleri ve kemikleri güçlendirici etkisi de bulunur. Bağırsak kurdu, tenya, solucan gibi bağırsakta bulunan parazitleri temizler.

İltihap söktürücü özelliği vardır ve karaciğeri temizler. İyileşme sürecini hızlandırarak hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirir. Öksürüğü kesmesi ile bilinir. Özellikle kuru öksürük için yemekten önce 1 kaşık tüketilmesi oldukça faydalıdır. Vücuda enerji vererek sizi zinde tutar.

Sindirim sisteminin hızlı çalışmasını sağlar ve bu sayede hazımsızlık ve kabızlığa karşı etkilidir.

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05/11/2022 15:13