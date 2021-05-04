Dünyanın en zengin dördüncü kişisi olarak adlandırılan Bill Gates’in servetinin boyutunu anlamanıza yardımcı olacak 11 ilginç detay...

Bill Gates ile Melinda Gates, 27 yıllık evliliğin ardından boşanacaklarını açıkladı. 1994 yılında Hawaai'ye bağlı adalardan Lanai'de evlenen çift, bu önemli kararı Twitter’dan “İlişkimiz üzerinde epey düşündükten ve çok çalıştıktan sonra evliliğimizi bitirme kararı aldık. Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir vakıf kurduk. Bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz ve vakıfta birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz, ancak hayatımızın bu sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimize artık inanmıyoruz” sözleri ile duyurdu.

Çiftin boşanacağını açıklaması üzerine, büyük servetin nasıl paylaşılacağına dair yorumlar da yapılmaya başlandı. Bill Gates’in tahmini servetinin 146 milyar dolar olduğu ve dünyanın en zengin dördüncü insanı olarak adlandırıldığını da belirtelim.

Bill ve Melinda Gates, evlilik yoluyla edinilen tüm varlıkların evlilik öncesi anlaşmada aksi belirtilmedikçe yarı yarıya bölündüğü Washington eyaletinde yaşıyor. Öte yandan Bill Gates’in basın sözcüsü, çiftin böyle bir anlaşma imzalayıp imzalamadığı konusunda sessiz kaldı.

Şu gerçeği hatırlatmak da fayda var ki, varlıkları bölünmüş olsa da Bill Gates ve Melinda Gates boşandıktan sonra da muhtemelen dünyanın en zengin insanları arasında olmaya devam edecek.

Tüm bu bilgilerden sonra gelin Bill Gates'in 146 milyar dolarlık servetinin gerçekten ne kadar büyük olduğunu anlamamıza yardımcı olacak gerçeklere bir göz atalım.

Günde 1 milyon dolar harcasa bile parası bitmiyor… Bill Gates ne kadar zengin

1- Bill Gates, yalnızca geçen yıl 41 milyar dolar daha zengin hale geldi.

Bill Gates, 2016'da beş yıl öncesine göre yaklaşık 70 milyar dolar daha zengindi. 4 Mayıs 2020'de ise Gates'in serveti tahminen 105 milyar dolara ulaşmıştı. Bu sene ise serveti 146 milyar dolar olarak biliniyor. Bu, geçen yıla oranla 41 milyar dolar daha zengin olduğu anlamına geliyor.

2- Gates geçen yıl saniyede yaklaşık 4.630 dolar kazandı.

Bu, yere düşürdüğü 100 dolarlık banknotu durdurmak ve almak için zamanına değmeyeceği anlamına geliyor!

3- Eğer Gates günde 1 milyon dolar harcarsa, servetini harcaması yaklaşık 400 yılını alacaktır.

Bill Gates, 125 milyon dolar değerinde devasa bir malikaneye ve özel uçağa sahip. Ünlü milyarderin nispeten tutumlu olduğu biliniyor.

4- Gates, İngiliz monarşisinden yaklaşık % 66 daha zengin.

Forbes'a göre, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin serveti 2017'de 88 milyar dolar değerinde idi.

5- Bill Gates, asıl servetini Paul Allen ile kurduğu Microsoft’a borçlu. 2019 yılında şirketin sadece yüzde 1.3’üne sahip olan Gates’in serveti yine de 146 milyar dolar değerinde.

Gates, Mart 2020'de Microsoft'un direktörlüğü görevinden istifa etmişti. Şu an şirkette yüzde kaç hissesi olduğu ise bilinmiyor.

6- 65 yaşındaki milyarder, yıllardır hayır kurumlarına en 41 milyar dolar bağış yaptı. Bu yüksek bağışlara rağmen dünyanın en zengin insanları listesinde dördüncü sırada yer almaya devam ediyor.

Bill Gates ve Melinda Gates 2000 senesinde, şu andaki dünyanın en büyük özel hayır kurumu olarak adlandırılan ve yoksullukla mücadele üzerine yoğunlaşan Bill & Melinda Gates Vakfı'nı kurdu. Forbes’un verilerine göre Gates, eşi ile kurduğu bu vakfa Microsoft hissesi olarak 35,8 milyar dolar bağışladı.

Bill & Melinda Gates Vakfı, boşanma haberinin ardından yaptığı açıklamada çiftin boşandıktan sonra hayır kurumlarının eş başkanları ve mütevellileri olmaya devam edeceklerini söyledi, “Rollerinde veya organizasyonda herhangi bir değişiklik planlanmamaktadır. Kuruluş stratejilerini şekillendirmek ve onaylamak, vakfın sorunlarını savunmak ve örgütün genel yönünü belirlemek için birlikte çalışmaya devam edecekler" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Bill Gates, 2010 yılında şu an dünyanın en zengin yedinci insanı olan Warren Buffett ile birlikte zengin insanları hayatları boyunca veya ölümlerinden sonra servetlerinin çoğunu hayır kurumlarına vermeye teşvik eden The Giving Pledge'i kurdu.

Gates’in hayır işleri bununla da kalmıyor. Ünlü milyarder, Alzheimer araştırmasına 50 milyon dolar bağışladı. Aynı zamanda Alzheimer'ı daha erken teşhis etmek amacıyla bir fona 30 milyon dolar daha yatırdı.

Günde 1 milyon dolar harcasa bile parası bitmiyor… Bill Gates ne kadar zengin

7- Bill Gates’in serveti öyle büyük ki, ortalama bir Amerikan hanesinin harcaması, Gates’in 1,2 milyar dolar harcamasına benziyor.

Bu maddeyi şöyle açıklayalım; Federal Rezerv verilerine göre, ortalama bir Amerikan vatandaşı hanesinin ortalama geliri 121 bin 700 dolar. Gates’in 146 milyar dolarlık servetini 121 bin 700 dolara bölersek yaklaşık 1,2 milyon dolara denk geliyor.

8- Gates’in net serveti, Lüksemburg, Estonya ve Bolivya'nın toplam gayri safi yurt içi hasılasından daha fazla!

Dünya Bankası’nın verilerine göre, Lüksemburg'un gayri safi yurt içi hasılası 71 milyar dolar, Estonya’nın 31,4 milyar dolar ve Bolivya’nın ise 40,8 milyar dolar. Bu üç ülkenin toplam gayri safi yurt içi hasılası 143,2 milyar dolar ediyor. Bill Gates’in servetinin ise 146 milyar dolar olduğunu biliyoruz.

9- Bill Gates Asya'daki en zengin kişi ile Çin'deki en zengin kişinin toplamından daha zengin.

74,7 milyar dolar değerindeki serveti ile Hintli iş insanı Mukesh Ambani, Asya'nın en zengin insanı olarak biliniyor. Şişelenmiş su ve aşı milyarderi Zhong Shanshan ise 66,3 milyar dolar değerindeki serveti ile Çin'in en zengin insanı olarak tanınıyor. Gates, bu iki milyarder insanın servetinin toplamından da fazla servete sahip.

10- Eğer Gates dünyadaki her insana 15 dolar verirse, elinde hala 28 milyar doları kalıyor.

Dünya nüfusu Mayıs 2021 itibari ile 7 milyar 874 milyon 758 bin 42'ye ulaştı.

Sosyal Güvenlik İdaresi'ne göre, lisans derecesine sahip ortalama bir Amerikalı yaşamı boyunca 2,2 milyon dolar kazanabilir. İşin ilginç yanı Bill Gates bun parayı yaklaşık 30 dakikada kazanıyor.

11- Sosyal Güvenlik İdaresi'ne göre, lisans derecesine sahip ortalama bir ABD’li yaşamı boyunca yaklaşık 2,2 milyon dolar kazanacak. Gates bunu 28 dakikadan biraz fazla bir sürede yapıyor.

Yine sosyal Güvenlik İdaresi’ne göre lisans derecesine sahip ortalama ABD’li bir kadının yaşamı boyunca 1,3 milyon dolar kazanacağı öngörülebiliyor. Gates’in geçtiğimiz yıl kazandığı 41 milyar dolarlık rakama dayanarak yapılan hesaplamaya göre milyarder dakikada 72 bin 6 dolar kazanıyor.

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04/05/2021 17:54