Günde 1 portakal yemenin bilinmeyen etkisi ortaya çıktı

Harvard Tıp Fakültesi'ndeki bilim insanlarının son araştırmasına göre, günde 1 portakal tüketmek depresyon riskini yüzde 20 oranında azaltabilir. Çalışma, turunçgil meyvelerinin bağırsak sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, ruh halini düzenleyen serotonin ve dopamin seviyelerini artırabilecek belirli bağırsak bakterilerini desteklediğini ortaya koydu.

Microbiome'da yayınlanan bir çalışmaya göre, günde bir portakal yemek bir kişinin depresyon riskini %20 oranında azaltabilir. Harvard Tıp Fakültesi'nden Raaj Mehta'nın liderliğindeki çalışma, turunçgillerin bağırsakta bulunan ve ruh halini iyileştirdiği bilinen iki beyin kimyasalı olan serotonin ve dopaminin üretimini etkileyen bir bakterinin büyümesini teşvik ettiğini buldu.



DEPRESYON RİSKİNİ DÜŞÜREBİLİR

Araştırmacılar, diyetleri ve sağlıkları hakkında ayrıntılı bilgi veren 100.000'den fazla kadından alınan verilere baktı. Çalışma, yalnızca turunçgillerde daha düşük depresyon riskiyle bir bağlantı buldu, elma ve muz gibi diğer meyvelerle değil.



Bunun nedeni, turunçgillerin insan bağırsağında bulunan bir bakteri türü olan Faecalibacterium prausnitzii'nin (F. prausnitzii) büyümesini teşvik ederek ruh halini iyileştirdiği bilinen iki biyolojik molekül olan serotonin ve dopamin nörotransmitterlerinin üretimini etkilemesi olabilir.



Bu alanda daha fazla araştırma devam ediyor, ancak bu, yediklerimizin ve bağırsak mikrobiyomu üzerindeki etkilerinin genel refahımız üzerinde derin bir etkiye sahip olabileceğine dair artan kanıtlara katkıda bulunuyor. Son zamanlarda, Mass General Brigham'dan yapılan bir araştırma, düzenli olarak yoğurt yemenin agresif bir kolorektal kanser türüne karşı koruma sağlayabileceğini buldu.



RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİYOR

Çalışma lideri Dr. Raaj Mehta, bir gün portakal yemenin, geleneksel antidepresanları da içeren depresyonu yönetmeye yönelik bir tedavi planının parçası olabileceğini söyledi."Narenciye yemenin depresyon riskini azaltabileceğini veya hatta bazı durumlarda durumu hafifletebileceğini kesin olarak gösteren bir klinik çalışma görmek isterim. Depresyon tedavilerine karşı karşılanmamış çok büyük bir ihtiyaç var ve turunçgil yemenin gerçekten önemli bir yan etkisi yok, bu nedenle bu basit tedavinin ne kadar yardımcı olabileceğini görmek harika olurdu." dedi.





TURUNÇGİLLERİN VÜCUDA ETKİSİ

Narenciye meyvelerinin bağışıklık sistemini güçlendirme, kalp sağlığını destekleme ve sindirimi iyileştirme gibi birçok sağlık faydası vardır. Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengindirler.

Narenciye meyvelerindeki çeşitli bileşikler kalp sağlığı belirteçlerini iyileştirebilir. Örneğin, çözünür lifleri ve flavonoidleri, "iyi" HDL kolesterolü yükselterek ve "kötü" LDL kolesterolü ve trigliseritleri düşürerek kolesterol seviyelerini iyileştirebilir. Portakal, limon, misket limonu, greyfurt ve klementin gibi turunçgiller mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini, sağlıklı cilt, kemik ve kan damarlarını korumada rol oynayan bağışıklık sisteminizi destekler.





PORTAKAL YEMENİN FAYDALARI NELER?

En lezzetli (hem görünüm hem de tat olarak) meyvelerden biri olmasının yanı sıra, portakal bağışıklık sistemini güçlendirmek, kalp sağlığını iyileştirmek ve sindirimi desteklemek gibi birçok sağlık yararına sahiptir.



Bağışıklık sistemi: Portakaldaki C vitamini hücreleri hasardan korumaya yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudun yaraları iyileştiren ve cilde daha pürüzsüz bir görünüm kazandıran kolajen üretmesine yardımcı olur.



Kalp sağlığı: Portakaldaki hesperidin gibi flavonoidler kolesterolü düşürür ve atardamarların tıkanmasını önler. Portakaldaki antioksidanlar kalp sağlığını destekler. Sindirim: Portakaldaki çözünebilir lif sindirimi yavaşlatır, bu da kan şekerinin yükselmesini ve açlık sancılarını önlemeye yardımcı olabilir. Portakaldaki lif ayrıca göbek yağını azaltmaya yardımcı olabilir.



Cilt sağlığı: Portakaldaki C vitamini vücudun kolajen üretmesine yardımcı olur, bu da yaraları iyileştirir ve cilde daha pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Ayrıca, portakaldaki antioksidanlar oksidatif stresle savaşmaya ve hücresel onarımı desteklemeye yardımcı olur.