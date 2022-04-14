Günde 10 gram tüketerek kolesterolü dengede tutun!

Yüksek kolesterol riski altında olanlar veya yüksek kolesterol sorunu ile yaşayanlar için sağlıklı bir kahvaltı yapmak sağlıklarında önemli bir fark yaratabilir. Uzman Doktor Courtney D'Angelo, kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilecek kahvaltı alışkanlıklarına yönelik önerilerde bulundu. İşte önerdiği birkaç sağlıklı beslenme ipucu…

DAHA SAĞLIKLI YAĞLAR TÜKETİN

D'Angelo'ya göre, sabahları tüketmek için doğru yağ türünü seçmenin kolesterol seviyeleriniz üzerinde büyük bir etkisi olabilir. D'Angelo, "Süt ürünlerinde, unlu mamüllerde ve işlenmiş gıdalarda bulunabilen doymuş yağı sınırlamaya çalışın, çünkü LDL kolesterolünüzü veya 'kötü' kolesterolünüzü yükseltebilir" diyor. Bu yiyecekleri fındık, yağsız et ve doymamış yağlar gibi daha sağlıklı yağlarla değiştirmeyi deneyin.

DAHA FAZLA ÇÖZÜNÜR LİF YİYİN

Güne yeterli lifle, özellikle çözünür lifle başlamak, kolesterol seviyenizin düşmesine yardımcı olacaktır. D'Angelo, "Yulaf ezmesinde bulunana benzer olan çözünür lif, vücudunuzdaki kolesterol emilimini azaltır, araştırmalar günde sadece 5 ila 10 gram çözünür lifin toplam LDL kolesterolünüzü azaltabileceğini gösteriyor" diyor.

Bu nedenle, sabah kahvaltısında ne yapacağınıza karar verirken, bir kase yumuşak yulaf ezmesi yemeyi ve elma veya çilek gibi lif açısından zengin yiyecekleri ekleyebilirsiniz.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİNİ TÜKETİN

D'Angelo ayrıca, genel sağlık ve diyetten etkilendiğinden, omega-3 yağ asitlerini tüketmenin LDL kolesterol seviyenizi dolaylı olarak etkileyebileceğini belirtiyor. D'Angelo yağ asitlerinin, kanda bulunan bir yağ türü olan trigliseritlerinizi azaltabilir ve kan basıncı seviyenizi düşürmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Kahvaltınızda yeterli miktarda omega-3 yağ asidi almanın basit bir yolu ceviz veya keten tohumu tüketmektir. Bunları yoğurdunuza, yulaf ezmesine ekleyebilir veya bir smoothie ile karıştırabilirsiniz.

PEYNİR ALTI SUYU PROTEİNİ TÜKETİN

Kahvaltı sırasında kolesterol seviyenizi düşürmeye yardımcı olmanın en iyi yollarından biri, biraz peynir altı suyu proteini tüketmektir. Peynir veya yoğurttan arta kalan suyu isterseniz yulaf ezmelerinize ekleyebilir, böylece bir protein desteği alabilirsiniz. Bu sayede hem kötü kolesterol olarak bilinen LDL'yi hem de toplam kolesterol seviyelerinde, hatta tansiyonda düşüş gözlemlemeye başlayabilirsiniz.

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14/04/2022 19:20