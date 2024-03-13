Günde 5 bin adım ömre 3 yıl ekliyor

İngiltere’deki London School of Economics’in sağlık sigortası firması Vitalty ile birlikte yaptığı araştırmaya göre, haftada üç kez 5 bin adım yürümek yaşamınıza üç yıl ekleyebilir.

Araştırmacılar, iki yıldan uzun bir süre düzenli olarak yürümenin fiziksel olarak aktif olmayan erkeklerin yaşam süresine 2.5 yıl, aktif olmayan kadınların yaşam süresine ise üç yıl eklediğini tespit etti.

65 ÜSTÜNE GÜNDE 2500 ADIM YETİYOR

Araştırmacılar, 10 yıllık bir süre boyunca Güney Afrika ve Birleşik Krallık’tan bir milyon kişinin yürüme alışkanlıklarını takip etti. Haftanın en az beş günü, günlük ortalama 5 bin 230 adım atan kişilerin obezite, kalp rahatsızlıkları ve Tip 2 diyabet gibi ömrü kısaltan hastalıklara yakalanma risklerinin düştüğü ortaya çıktı. Ayrıca yürüyüş alışkanlığının faydalarının yaşlılarda daha belirgin olduğu görüldü. Örneğin, 65 yaş ve üzeri kişilerde günde yalnızca 2 bin 500 adım atmanın sağlığı iyileştirdiğini ve ölüm riskini azalttığı tespit edildi.