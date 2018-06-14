Günde 6 saatten az, 10 saatten fazla uyku metabolizmayı etkiliyor

Yapılan bir araştırma 6 saatten az 10 saatten fazla uykunun metabolizmayı olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Medical Daily'nin haberine göre, "BMC Public Health" dergisinde yayımlanan, "Uyku Süresi ve Metabolik Sendrom Arasındaki İlişki: Kesitsel bir Çalışma" başlıklı çalışmada, çok ya da yetersiz uyumanın sağlık üzerindeki etkileri araştırıldı.



Seul Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmaya yaşları 40 ile 69 Koreli 133 bin 608 erkek ve kadın katıldı.



Kan hücreleri, genomik DNA, plazma örnekleri, serum ve idrarları üzerinde belirli testler uygulanan katılımcılara, "Geçen yıl, günde ortalama (gündüz uykusu dahil) kaç saat uyudunuz?" sorusu yöneltildi.



Bulgular, günde 6 saatten az, 10 saatten fazla uyumanın, kan basıncı, yüksek kan şekeri, bel çevresinde aşırı yağlanma ve yüksek kolesterol gibi belirtileri gösteren metabolik sendromla ilişkili olduğunu ortaya koydu.



Çalışma, erkeklerin yüzde 11'i ve kadınların yüzde 13'ünün 6 saatten az uyurken, erkeklerin yüzde 1,5'i ve kadınların yüzde 1,7'sinin 10 saatten fazla uyuduğunu gösterdi.