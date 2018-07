Günde bir yumurta kalbi korur mu?

Uzmanlar uzun yıllardır fazla yumurta tüketiminin kötü kolesterole etkisi konusunda uyarılarda bulunuyor. Ancak yeni bir araştırma her gün tüketilen bir adet yumurtanın kalp krizi de dahil olmak üzere kalp sorunlarını azalttığını ortaya koydu.



Kalp ve damar hastalıkları konusunda uluslararası akademik bir dergi olan Heart'ta yayınlanan bir araştırmaya göre her gün bir adet yumurta yiyen Çinli yetişkin bireylerin kalp-damar hastalıklarına yakalanma riski azaldı.



Çinli ve İngilizlerden oluşan araştırmacıların yürüttüğü araştırma kapsamında 30 ile 79 yaşları arasındaki yarım milyon yetişkin birey dokuz yıl boyunca gözlemlendi. Bu gözlem sonucunda araştırmacılar, günde bir yumurta tüketmenin kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltma ile ilintili olduğu sonucuna varıldıklarını açıkladı.



ÖLÜM RİSKİ DAHA DÜŞÜK



Araştırmaya göre günde bir tane yumurta yiyenlerin yemeyenlere göre hemorajik inme geçirme ihtimalleri yüzde 26 daha düşükken, yumurta tüketenlerin hemorajik inmeye bağlı nedenlerden ölme riskleri de yüzde 28 oranında azalıyor. Yumurta tüketenlerin kalp ve damar hastalıklarına bağlı sebeplerden ölme ihtimalleri de yumurta yemeyenlere göre yüzde 18 daha düşük olarak açıklandı.



Araştırmaya katılanların yüzde 13'ü her gün yumurta tükettiklerini belirtirken, yüzde 9'u ise hiç yumurta yemediklerini ifade etti. Dokuz yıllık araştırmanın sonucunda örneklem grubu içerisinde 84 bin kalp ve damar hastalığına yakalanan birey tespit edilirken, toplam 10 bin kişinin kalp ve damar rahatsızlıklarına bağlı olarak öldükleri kaydedildi. Bu rakamlar farklı yumurta tüketme alışkanları bulunan gruplar arasında karşılaştırıldı.



Araştırmayı yürüten ekip, "Güncel araştırmamız, ortalama yumurta tüketimiyle (günde bir yumurtaya kadar) daha düşük kalp sorunları oranı arasında bir bağlantı olduğunu gösterdi" diyor.

DİĞER ARAŞTIRMACILAR NE DİYOR?



Ancak araştırmaya katılmayan uzmanlar araştırmaya temkinli yaklaştı ve araştırmanın yumurta tüketmenin kalp ve damar hastalıklarını azalttığına dair kanıt sunmadığını belirtti.



University College of London'da beslenme uzmanı olan Tom Sanders araştırmayla ilgili olarak, "Bu araştırma ile ilgili önemli bir kısıtlama yumurta tüketenlerin, tüketmeyenlere oranla çok daha varlıklı olmalarıdır… Doğrusu inme oranları uzun yıllardır Japonya, Avustralya, Kuzey Amerika ve Avrupa'da belirlenemeyen sebeplerden ötürü azalıyor ve bu düşüşün sebebi artan refah olabilir" dedi.



İngiltere'deki University of Essex'de kalp-damar uzmanı olan Gavin Sanderock ise "yumurta yemenin veya yememenin bir kişiye iyi geleceğini böyle bir araştırmaya dayanarak söylemek saçma, çünkü beslenme, yumurta gibi tek bir gıda ürünü seçmekten daha karışık" diye konuştu.



KOLESTEROL, PROTEİN VE VİTAMİN BAKIMINDAN ZENGİN YİYECEK: YUMURTA



Yumurtalar, uzun yıllardır kalp ve damar rahatsızlıklarına yol açtığı belirtilen kolesterol bakımından zenginler. Ancak yumurtalar aynı zaman yaşamımız için gerekli olan protein ile vitamin bakımından da zengin.



Kalp ve damar hastalıkları, dünya çapında ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre yılda yaklaşık 17 milyon 700 bin insan kalp ve damar rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu da dünya çapında bir senede yaşanan bütün ölümlerin neredeyse üçte biri oluyor.



Kalp ve damar hastalıkları nedeniyle yaşanan ölümlerin yüzde 8'i kalp krizi ve inme sonrasında yaşanıyor. Sigara içmek, yeterli hareket etmemek ve tuz oranı yüksek olup taze meyve ile sebze bakımından zayıf olan bir beslenme düzeni kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor.