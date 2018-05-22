Günde bir yumurta yemek kalp krizi riskini azaltıyor

Zararlı kolesterolü arttırdığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan yumurta, yapılan yeni bir araştırmayla aklandı. Buna göre, günde bir yumurta yemek kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 26 oranında azaltıyor.

Yumurta tüketimi ile kalp ve damar hastalıkları arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmada, Çin’de yaşayan ve yaşları 30 ile 70 arasında değişen 400 binden fazla kişinin yeme alışkanlıklarına odaklanıldı. İki İngiliz üniversitesinin ortak yürüttüğü araştırmada, katılımcılardan 13.1’i her gün bir yumurta tüketirken, 9.1’i ise hiç yumurta tüketmiyordu. Katılımcıların sağlık durumları yıllar boyunca takip edildi. 9 yılın sonunda araştırmaya katılanların 83,977’si kalp ve damar hastalıklarından mustarip olurken, 9,985’i bu hastalıklara bağlı olarak hayatını kaybetti, 5,103’ü ise kalp krizi gibi koroner bir hastalığa yakalandı.

Buna göre, günde 1 yumurta tüketen kişilerin kalp krizi geçirme riski yüzde 26, kalp krizine bağlı ölüm riski yüzde 28, kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riski ise yüzde 18 oranında azaldı. Haftada ortalama 5 yumurta tüketen kişilerde ise bu oran yüzde 12 olarak hesaplandı. Yumurta, yüksek oranda protein, vitamin ve mineral içeriyor. Aynı zamanda önemli bir yağ asidi kaynağı olan yumurta, doymuş yağ bakımından da bir hayli düşük.

Peking Üniversitesi profesörlerinden Liming Li, “Araştırma, makul seviyedeki yumurta tüketiminin kalp sorunlarını azalttığını gösteriyor. Bulgularımız, beslenmede yumurta tüketiminin faydalarına dair bilimsel bir kanıt.” şeklinde konuştu. Sheffield Üniversitesi’ne bağlı Prof. Tim Chico ise, “Kalp krizi riskini azaltmak için beslenme ve yaşam biçimini düzenlemek gerekiyor. Aksi halde, yumurta tüketimini arttırarak bir değişiklik beklemek gerçekçi olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Health dergisinde yayınlanan araştırma, yumurta hakkındaki olumsuz algıyı değiştireceğe benziyor. Dünya Sağlık Örgütü, kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak dünyada her yıl yaklaşık 17.7 milyon kişinin öldüğünü açıklamıştı. Bu rakam ise tüm dünyadaki ölümlerin üçte birini oluşturuyor. Bu ölümlerin yüzde 80’i ise kalp krizi kaynaklı... Öte yandan, sigara içmek, hareketsizlik ve sağlıksız bir beslenme tarzı kalp krizi riskini arttıran faktörler arasında yer alıyor.