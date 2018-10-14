Günde iki fincan kahve babalık şansını artırıyor

Bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, günde iki fincan kahve içen erkeklerin baba olma şansının yarı yarıya artığını ortaya koydu.

İrlanda'nın Belfast Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmayla, kafeinin spermlerin hem daha uzun süre faal kalabilmesini hem de daha hızlı hareket ettimesini sağladığı tespit edildi.



Prof. Sheena Lewis liderliğindeki bir diğer araştırmada da gün aşırı alkol tüketen kadınların çocuk sahibi olma ihtimalinin yüzde 26 oranında düştüğü saptandı.