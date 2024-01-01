Günde sadece 20 dakika yapın: Her hastalığa çare

Araştırmacılar günde sadece 20 dakikalık fiziksel aktivitenin kanser, demans ve kalp hastalığı riskini yaklaşık üçte bir oranında azalttığına dair kesin kanıtlar elde ettiklerini duyurdu.

Çalışmalar egzersiz yapmanın kötü beslenmenin etkilerini bile ortadan kaldırabileceğini ve uykusuz geceleri telafi edebileceğini öne sürüyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) resmi egzersiz kuralları, insanların haftada 150 dakika veya günde yaklaşık 20 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapmalarını öneriyor.

Orta şiddette egzersiz, bisiklete binme, dans etme, yürüyüş, koşu, tempolu yürüyüş ve yüzme gibi aktiviteleri içeriyor.

Güçlendirme egzersizleri arasında ağırlık kaldırma, şınav ve squat yer alıyor. Ancak çalışmalar, ev işleri gibi hafif fiziksel aktivitelerin bile hastalık riskini yüzde 20'den fazla azaltabildiğini ortaya koyuyor.

ÖLÜM RİSKİYLE ORANTILI

Circulation dergisinde yayınlanan 2022 araştırması aynı zamanda tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarını da analiz etti. Buna göre haftada 75 ila 149 dakika arasında yoğun fiziksel aktiviteye katılanların herhangi bir nedenden dolayı ölüm riskinin yüzde 19 daha düşük olduğu bulundu.

Haftada 150 ila 299 dakika arasında egzersiz yapan kişilerde yüzde 21 ila 23 oranında daha düşük risk görüldü.

Orta düzeyde fiziksel aktivite söz konusu olduğunda, haftada 150 ila 299 dakika orta düzeyde aktiviteye katılan kişiler, tüm nedenlere bağlı ölümlerde yüzde 20 ila 21 oranında bir azalma gördü.

Haftada 300 ila 599 dakika arasında orta düzeyde egzersiz yapanlar için yüzde 26 ila yüzde 31 arasında daha düşük risk vardı.

2004 yılında American Journal of Preventive Medicine'de yayınlanan bir araştırma da, fiziksel aktiviteye katılan 65 yaş ve üzeri kişilerde, tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin, katılmayanlara göre yüzde 28 daha düşük olduğunu buldu.