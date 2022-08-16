Gündem, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı!

Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşmek üzere toplandı.

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16/08/2022

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Gündem, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı!

Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşmek üzere toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığındaki toplantı saat 11’de başladı.

Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşmek üzere toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığındaki toplantı saat 11’de başladı.

Cumhuriyet Meclisi İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşmek üzere toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığındaki toplantı saat 11’de başladı.

16/08/2022 11:45
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TAGS: Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı
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