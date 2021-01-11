Gündemde 'Meclis Başkanlığı seçimi' var

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak. Genel Kurul’un gündeminde, içinde Meclis Başkanlığı seçiminin de olduğu Başkanlık Divanı seçimleri de var. Bugün saat 10.00’da başlayacak Meclis Genel Kurulu toplantısında, milletvekillerinin güncel konuşmalarına da olanak verilecek. Gündemin bir diğer maddesi ise, sorulular bölümü olacak.





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11/01/2021 08:45